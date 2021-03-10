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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:45Заразились
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Медики Эстонии готовятся ввести высший уровень ЧС из-за коронавируса

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Кризисный штаб Департамента здоровья Эстонии ведет подготовку к объявлению в медицинской системе третьего, самого высокого уровня чрезвычайной ситуации.

"Перевод медицинской системы на этот уровень работы стал бы первым подобным случаем в Эстонии. Это может потребоваться, если число госпитализированных с коронавирусом достигнет 1 500 человек", - сообщил в среду порталу телерадиовещания ERR глава департамента Юллар Ланно (Ullar Lanno).

По его словам, если сегодня в больницы поступает 80-100 больных в день, то за десять дней в больницах окажется тысяча больных. "Сегодня у нас есть около тысячи мест, так что очень много времени на раздумья не остается. Если число больных достигнет примерно 1 500, то, по всей вероятности, это решение придется принять", - сказал Ланно.

Уже сейчас составляются инструкции, на основании которых медики начнут решать, кто получит медицинскую помощь, а кому в ней можно отказать. Если еще в понедельник в машине скорой было три человека, то со вторника, 9 марта, разрешено ездить вдвоем.

При чрезвычайной ситуации третьего уровня полностью приостанавливается плановое лечение, и больницы оказывают только неотложную помощь.

Ситуация с коронавирусом в странах Балтии

В Эстонии за минувшие сутки было проанализировано 7 813 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 1 484 или 19% от числа суточных тестов, сообщил в среду Департамент здоровья.

Накануне в стране было выявлено 1 308 заболевших. А с начала пандемии зафиксировано 78 983 случая заражения COVID-19.

В эстонских больницах открыты 77 новых историй болезни с COVID-19, всего в стационарном лечении нуждаются 639 пациентов, в том числе на интенсивном лечении находятся 59, на искусственном вентилировании легких - 41 пациент.

За сутки скончались восемь человек, после начала пандемии умерли от коронавируса 677 человек. Всего выздоровели 57 463 человека. Введена как минимум одна доза вакцины у 109 865 человек (8,266% от численности населения), курс вакцинации завершен у 45 310 (3 409%).

В Литве за минувшие сутки подтверждено 460 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщает в среду агентство BNS со ссылкой на департамент статистики. Накануне было выявлено 462 случаев заболевания.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 203 386 случаев COVID-19. От коронавируса скончался 3 351 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связано 6 756 смертей в стране. В этом феврале в Литве умерли более 3,7 тыс. человек - на одну пятую больше, чем за такой же месяц прошлого года, показывают обнародованные в среду данные департамента статистики. В феврале умерли 3 740 человек, в феврале прошлого года - 3 085.

В Латвии за минувшие сутки выявлено 639 новых заболевших COVID-19, скончался 21 человек, сообщает в среду новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

Накануне в Латвии фиксировали 472 зараженных коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 91 636 человек.

В Латвии во вторник, 9 марта, прививку от COVID-19 получили 2 200 человек, в том числе 2175 человек получили первую дозу вакцины, а 25 - вторую, сообщает в среду агентство DNS со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения. Это на 591 прививку больше, чем в понедельник. На данный момент всего в Латвии первую дозу вакцины от коронавируса получили 68 111 человек, обе дозы - 18 053 человека. Всего сделано 86 164 прививки от COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 10 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Эстония Коронавирус Латвия Литва

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