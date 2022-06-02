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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Эстония отменит связанный с COVID-19 режим ЧС в сфере здравоохранения

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Департамент здоровья Эстонии сообщил о завершении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса.

"Вместо второго уровня готовности поставщиков услуг здравоохранения вступает в силу первый уровень. Это означает изменение уровня готовности прежде всего для скорой помощи, поставщиков стационарной специализированной помощи и общей медицинской помощи, которые смогут вернуться к восстановлению резервов и нормальной деятельности, осуществляемой в условиях готовности", - говорится в пресс-релизе.

В больницах будут сокращать количество инфекционных коек для тяжелых случаев коронавирусной инфекции, это позволит восстановить плановое лечение, сообщила через пресс-службу гендиректор департамента Биргит Лао.

При этом Лао отменила, что после двух лет пандемии угроза сохраняется, и призвала людей к ответственному отношению к собственному здоровью и соблюдению мер профилактики, которым все уже научились.

В Эстонии чрезвычайная ситуация, вызванная пандемией COVID-19, была введена 11 августа 2021 года.

Эстония Биргит Лао
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