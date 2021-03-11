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Референдум о Конституции Киргизии пройдет 11 апреля

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Киргизии в окончательном третьем чтении одобрили законопроект, предусматривающий проведение референдума по вопросу принятия новой Конституции страны 11 апреля, сообщили в "Интерфаксу" в пресс-службе законодательного органа.

На заседании в четверг 94 депутата (в парламенте Киргизии 120 депутатов) во втором и третьем чтении одобрили законопроект о проведении 11 апреля референдума по вопросу принятия новой Конституции, сообщили в пресс-службе.

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Таким образом, референдум состоится одновременно с местными выборами.

8 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о проведении выборов депутатов местных советов 11 апреля.

17 февраля парламент Киргизии приступил к обсуждению нового проекта Конституции страны, который предусматривает утверждение в стране президентской формы правления, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), а также сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 90.

В проекте новой Конституции говорится, что один и тот же президент Киргизии может возглавлять страну не более двух пятилетних сроков. Согласно действующей Конституции Киргизии, глава государства избирается сроком на шесть лет, но не может избираться дважды.

В проекте указано, что структура и состав правительства определяются президентом, деятельность правительства во главе с премьером обеспечивается администрацией президента. Глава правительства в свою очередь возглавляет администрацию президента.

В проекте также предлагается вывести Конституционную палату из состава Верховного суда, образовав Конституционный суд Киргизии.

Киргизия

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