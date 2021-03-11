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Минск вышлет еще двоих польских дипломатов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно предложено покинуть территорию Белоруссии, сообщили в пресс-службе белорусского МИД в четверг.

"В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно. Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов", - говорится в сообщении.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что позиция "о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной".

Для вручения ноты временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский был вызван 11 марта в министерство.

Как сообщалось, 9 марта МИД Белоруссии выразил решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля 2021 года в Бресте.

Консулу было предложено покинуть территорию Белоруссии, в ответ Варшава объявила персоной нон-грата одного из белорусских дипломатов. Из-за мероприятия возбуждено уголовное дело по факту героизации военных преступников.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями.

Белоруссия Гродно

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