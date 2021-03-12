Польша вышлет двух белорусских дипломатов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - МИД Польши в пятницу объявил персона нон грата двух белорусских дипломатов, информирует интернет-портал польского издания "Речь Посполита".

"Ввиду продолжающихся недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, и исходя из принципа взаимности, МИД Польши принял решение о выдворении консула Белоруссии в Белостоке, а также консула Белоруссии в Варшаве", - цитирует издание слова представителя МИД Польши Марцина Пшидача.

Накануне, 11 марта, МИД Белоруссии предложил руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию страны, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Такое решение в белорусском МИД связали с "чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение" Минска в отношении консула Генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, а также с "игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны".

Поэтому на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны было доведено решение о нецелесообразности присутствия в Белоруссии упомянутых дипломатов, сообщили в МИД.

"Принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной. Равно как и такие константы межгосударственных отношений, как недопустимость нарушения национального законодательства и необходимость работы в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Для вручения соответствующей ноты временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский был вызван 11 марта в МИД республики.

"День проклятых солдат"

Как сообщалось, 9 марта 2021 МИД Белоруссии заявил Войцеховскому решительный протест в связи с участием Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "Дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля 2021 года в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций. Также была вручена нота, в которой консулу было предложено покинуть территорию Белоруссии. В ответ на это Варшава также объявила персона нон-грата одного из белорусских дипломатов.

Из-за мероприятия в Бресте городская прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников - по ч.3 ст.130 УК, был задержан соучредитель "Польской школы". Кроме того, прокуратура Брестской области внесла в облисполком представление и потребовала усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги.

Ромуальд Райс по кличке Бурый - польский офицер, был казнен за преступления против мирного населения. Он причастен к убийству 79 белорусов в Восточной Польше в 1946 году, признанном впоследствии актом геноцида. Персона Райса является объектом героизации для польских радикалов. Его оправдание польским Институтом национальной памяти послужило причиной дипломатического скандала между Белоруссией и Польшей. Минск требовал от Польши официальных объяснений, польского посла вызывали в МИД для дачи разъяснений по этому поводу. В МИД Белоруссии заявляли, что "преступников вроде "Бурого" оправдать невозможно.