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ЕК предложила выделить более 500 млн евро на борьбу с COVID-19

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) предложила в пятницу пакет дополнительной финансовой помощи размером более 500 млн на нужды здравоохранения из Фонда солидарности ЕС (ФСЕС) 17 государствам-членам ЕС и трем странам-кандидатам для охраны здоровья населения в борьбе с пандемией COVID-19.

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"Мы расширили в прошлом году деятельность фонда, чтобы распространить ее на серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Сейчас мы предлагаем мобилизовать необходимую финансовую помощь в связи с коронавирусом. ФСЕС снова выполняет свою основную миссию", - сказала комиссар ЕС по политике сплочения и реформам Элиза Феррейра.

Данное финансирование компенсирует часть государственных расходов на медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, экстренную помощь населению, а также меры профилактики, мониторинга и контроля, отметила она.

Помощь из этого пакета получат члены ЕС: Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Испания и страны-кандидаты Албания, Черногория и Сербия. Теперь предлагаемый финансовый транш должен быть одобрен Европарламентом и Советом ЕС.

Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Еврокомиссия COVID-19 Коронавирус

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