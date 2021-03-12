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Южная Корея объявила о продлении мер социального дистанцирования

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея продлит имеющиеся меры социального дистанцирования еще на 14 дней, заявил премьер-министр Чон Се Гюн в пятницу.

"Правительство продлит нынешний уровень дистанцирования, который заканчивается 14 марта, еще на две недели", - заявил премьер-министр во время очередного совещания по реагированию на COVID-19.

Он отметил, что в силе также останутся запреты на собрания пяти и более человек и ограничения для малого бизнеса, так как число новых ежедневных пациентов остается в диапазоне от 300 до 400 в течение восьмой недели подряд.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране за минувшие сутки зарегистрировано еще 488 случаев заболевания COVID-19 и 10 летальных исходов. Общее число заболевших за время пандемии достигло 94 тыс.686, скончались 1 тыс.662 человека.

Южная Корея Чон Се Гюн

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