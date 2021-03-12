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Сербия из-за COVID закроет на выходных все бары и рестораны

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сербия закроет все бары, рестораны и большинство магазинов на выходных из-за роста числа заражений коронавирусом в стране, сообщает агентство Associated Press.

Меры вступят в силу в пятницу вечером и продлятся до понедельника? 15 марта. Затем власти решат, как поступать дальше.

В последнюю неделю ежедневное число новых заражений коронавирусом в Сербии превышало 4 тыс. Врачи предупреждали, что больницы быстро заполняются, а медицинский персонал истощен после года борьбы с пандемией.

При этом в стране один из самых высоких темпов вакцинации в Европе. По меньшей мере одну прививку препаратами Sinopharm, Pfizer-BioNTech, "Спутник V" и AstraZeneca сделали более 1,5 млн из семимиллионного населения Сербии.

С начала пандемии в Сербии заразились коронавирусом более 503 тыс. человек, более 4,6 тыс. умерли.

Хроника коронавируса. Март.

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Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде
Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Сербия Коронавирус

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