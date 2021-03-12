В ДНР сообщили о гибели пяти человек от обстрелов за неделю

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пять человек погибли и двое пострадали в результате боевых действий за неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.

"С 06 по 12 марта на территории ДНР в результате обстрела ВСУ погибли 4 военнослужащих", - говорится в недельном отчете уполномоченного по правам человека в ДНР.

Также на этой неделе умер получивший ранее пулю в голову военнослужащий. За этот же период в результате обстрела ВСУ пострадал один мирный житель и один военный, сообщили в аппарате омбудсмена.

Ранее военнослужащим ДНР разрешили открывать упреждающий огонь с целью подавления огневых точек украинской армии.