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Военным ДНР разрешили открывать упреждающий огонь

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Военным самопровозглашенной Донецкой народной республики разрешили открывать огонь на подавление огневых точек украинской армии, сообщили в среду в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.

"Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", - говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой НМ ДНР.

С 27 июля 2020 года стороны конфликта в Донбассе соблюдают дополнительные меры контроля перемирия, которое согласно договоренностям, должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.

ДНР

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