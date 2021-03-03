Военным ДНР разрешили открывать упреждающий огонь

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Военным самопровозглашенной Донецкой народной республики разрешили открывать огонь на подавление огневых точек украинской армии, сообщили в среду в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.

"Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", - говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой НМ ДНР.

С 27 июля 2020 года стороны конфликта в Донбассе соблюдают дополнительные меры контроля перемирия, которое согласно договоренностям, должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.