В Молдавии зарегистрирован антирекорд по количеству скончавшихся от COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В пятницу в Молдавии был зарегистрирован новый антирекорд по количеству скончавшихся от коронавируса - за сутки умерли 43 человека с диагнозом COVID-19, сообщила в пятницу вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии составляет 4745 человек. Накануне впервые было зарегистрировано более 40 скончавшихся.

"В пятницу было обработано 6 588 тестов. В результате выяснилось, что 1866 результатов оказались положительными", - отмечается в сообщении минздрава.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 223 986.

Со второй половины февраля в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно в два раза. В среду впервые зарегистрировано более двух тысяч случаев за день.

Ранее 13 марта Высший совет безопасности (ВСБ) Молдавии призвал ввести режим ЧП сроком на две недели в связи с пандемией коронавируса.

Процесс вакцинации в стране начался 2 марта. До сих пор было вакцинировано около 35 тысяч медицинских работников.