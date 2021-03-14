Итальянский регулятор не нашел причин считать AstraZeneca опасной

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Надежных данных о том, что вакцина против COVID-19 от AstraZeneca представляет опасность для здоровья, пока нет, заявил в глава Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу, которого цитирует итальянское телевидение.

Со своей стороны, власти итальянской области Пьемонт в воскресенье приостановили применение одной из партий этой вакцины. Такое решение региональные власти приняли после смерти человека вскоре после вакцинации.

Ранее власти Италии тоже остановили применение в стране вакцины из одной из партий после того, как скончался 43-летний военный на Сицилии. В настоящее время эксперты устанавливают, могла ли его кончина быть спровоцирована прививкой.

На этой неделе ряд европейских стран приостановил применение препарата от AstraZeneca, когда выяснилось, что, возможно, вакцина в очень редких случаях провоцирует образование тромбов.