Коронавирусом с мая по декабрь заразились больше 400 работников Tesla в Калифорнии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - С тех пор, как предприятие Tesla во Фримонте (Калифорния) возобновило работу весной 2020 года, вопреки рекомендациям врачей, там с мая по декабрь зафиксировали около 450 случаев заражения коронавирусом, пишет Washington Post со ссылкой на данные, полученные порталом Plainsite. Всего на предприятии работают около 10 000 человек.

Предприятие Tesla, которое производит электромобили Model S, Model 3, Model X и Model Y, приостановило работы после введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в прошлом марте. Местные власти опасались, что завод может стать очагом коронавирусной инфекции, поскольку туда приезжают работать много жителей соседних округов.

Гендиректор Tesla Илон Маск открыто возражал против этих ограничений. В мае 2020 года он решил возобновить работу предприятия.

Местные власти согласились на открытие завода при условии соблюдения мер общественной безопасности. В том числе предприятие должно было отчитываться о выявленных случаях заражения коронавирусом.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в понедельник дорожают на 0,1%.