Патрушев прибыл с визитом в Ханой

Самолет, на котором прилетел секретарь Совбеза РФ, доставил во Вьетнам и российскую вакцину "Спутник V"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности (СБ) России Николай Патрушев прибыл в Ханой, где состоятся двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Совбеза, по решению президента РФ Владимира Путина самолетом Ил-96, на котором прилетел во Вьетнам секретарь СБ, доставлена партия вакцины "Спутник V". Она безвозмездно передана вьетнамской стороне для вакцинации населения против коронавируса.

Программой пребывания Патрушева в Ханое запланированы консультации с представителями профильных министерств и ведомств Социалистической Республики Вьетнам.