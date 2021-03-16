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Патрушев в Ханое возложил венок к мавзолею Хо Ши Мина

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Рабочая часть программы визита во Вьетнам секретаря Совета Безопасности (СБ) России Николая Патрушева началась утром во вторник с церемонии возложения венков к Мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и Памятнику павшим героям.

После этого состоялась официальная церемония встречи российской делегации в Министерстве общественной безопасности (МОБ) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), где Патрушева и главу ведомства То Лама приветствовал почетный караул.

Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, программой пребывания Патрушева в Ханое запланированы консультации с представителями профильных министерств и ведомств СРВ.

В предыдущий раз секретарь Совбеза РФ посещал Вьетнам в июле 2017 года. Тогда в ходе межведомственных консультаций по вопросам безопасности речь шла о сотрудничестве в сферах информационной защиты, борьбы с терроризмом и противодействия отмыванию преступных доходов. Обсуждалась также проблематика "цветных революций" и попыток вмешательства ряда стран во внутреннюю политику России и Вьетнама. В июне 2019 года в Ханое российская делегация под руководством заместителя секретаря Совбеза Олега Храмова приняла участие в консультациях с вьетнамской стороной по вопросам международной информационной безопасности.

В ноябре прошлого года секретарь Совбеза РФ по телефону обсудил с главой МОБ СРВ То Ламом эпидемическую обстановку, а также вопросы российско-вьетнамского взаимодействия в сфере безопасности, в том числе планы двустороннего сотрудничества правоохранительных органов, спецслужб и органов юстиции.

Вьетнам Россия Николай Патрушев

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