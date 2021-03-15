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Глава ПАСЕ заявил об интересе ЕС к поставкам "Спутника V"

Глава ПАСЕ заявил об интересе ЕС к поставкам "Спутника V"
Фото: Yassine Gaidi/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс заявил, что европейский регулятор рассматривает возможность поставок российской вакцины "Спутник V" в Евросоюз.

"Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность", - сказал Дамс в понедельник на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, слова главы ПАСЕ цитирует пресс-служба Думы в сообщении на сайте нижней палаты.

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Согласно сообщению, по словам Дамса, "Спутник V" "запросили в Европейском Союзе".

В свою очередь Володин предложил обсудить доступность российских вакцин в Европе в рамках ПАСЕ.

"Есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок. Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан? Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?", - цитирует Володина сайт Госдумы.

Ранее в понедельник Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что производства "Спутника V" в Европе возможно после одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) в Италии, Испании, Франции и Германии.

"Российский фонд прямых инвестиций с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт к таким переговорам. РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства "Спутник V", - заявили в фонде.

В сообщении отмечается, что "в настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС".

"Это позволит начать активные поставки "Спутника V" на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки (rolling review)", - заявляют в РФПИ.

Также РФПИ с партнерами "готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют "Спутник V", отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что первой страной ЕС, которая начала применять "Спутник V", стала Венгрия. Этот препарат был зарегистрирован в Венгрии в январе. В феврале российской вакциной начали прививать жителей страны.

Хроника 09 января 2020 года – 15 марта 2021 годаПандемия коронавируса
ПАСЕ Хендрик Дамс Спутник V ЕС Коронавирус Госдума Вячеслав Володин

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