Великобритания разработает свою первую космическую стратегию

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Национальный космический совет Великобритании в течение 2021 года разработает первую национальную космическую стратегию, подразумевающую в частности учреждение космического командования и разработку мощностей для запуска спутников с территории страны. Об этом говорится в обзоре оборонной и внешней политики Великобритании.

Отмечается, что в национальной космической стратегии 2021 года будет закреплен "интегрированный подход к военной и гражданской космической политике". В рамках нее к лету 2021 года планируется учредим новое космическое командование, "чтобы британские вооруженные силы располагали передовыми возможностями для продвижения интересов страны как на Земле, так и в космосе", говорится в документе.

К 2022 году планируется разработать мощности для коммерческих запусков спутников с территории Великобритании – из Шотландии. "Это даст нам более широкую стратегическую автономию и гибкость относительно того, что и когда Великобритания отправляет в космос", - подчеркивается в обзоре.