Что произошло за день: среда, 17 марта

Задержанный в Адыгее террорист, новые санкции США и предупреждение Байдена

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Адыгее задержан подозреваемый в подготовке теракта. По данным ФСБ, злоумышленник собирался устроить взрыв в торговом центре в Майкопе.

- Байден заявил, что РФ придется заплатить за вмешательство в выборы. Президент США в интервью американскому каналу сообщил, что поднимал этот вопрос в январском разговоре с Владимиром Путиным. При этом Байден считает, что с Москвой можно работать по темам, представляющим взаимный интерес.

- Минторг США намерен усилить экспортные ограничения против РФ в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Москвой химического оружия. Ограничения вступают в силу с 18 марта. В частности, США с четверга вводят запрет на продажу оружия России. В РФ ранее говорили, что поставок оружия из США нет и не планируется.

- Счетная палата предупредила о риске повторения топливного кризиса 2018 года. Это следует из отчета за 2020 год. В Кремле заверили, что кабмин держит под контролем цены на топливо. В Минэнерго предпосылок повторения кризиса не нашли и сообщили, что оптовые цены на бензин уже снижаются.

- В России за сутки выявлено менее 9 тыс. новых случаев COVID-19. Этот показатель соответствует значениям конца сентября. В Москве за сутки зафиксирован 1 201 новый заболевший, поправились в столице за этот период 1 595 пациентов.

- В Еврокомиссии дали положительную оценку вакцине "Спутник V". Позднее источник в ЕК отметил, что европейский сертификат вакцинации может быть выдан привитым российской вакциной, но признавать или нет эту вакцину или сертификат, будет решать каждая страна самостоятельно. Между тем ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca. Организация отреагировала на сообщения о возникновении тромбов и заявила, что преимущества применения вакцины перевешивают риски.

- Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве. Президент Федерации по прыжкам в воду Алексей Власенко вины не признал. Подробностей обвинения в суде не уточнили.

- Юриста убили в Уфе после заседания суда. Незадолго до убийства он принимал участие в заседании в Арбитражном суде Башкирии. Подозреваемый в его убийстве проходил по делу в качестве участника, вероятно, ответчика. Злоумышленник пытался совершить суицид и сейчас находится в больнице.