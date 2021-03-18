Медсестра в Грузии впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В грузинском городе Ахалцихе (край Самцхе-Джавахети) сотрудница одного из медицинских учреждений впала в кому, возможно, после прививки вакциной AstraZeneca, сообщают в четверг грузинские СМИ.

По данным СМИ, у 27-летней медсестры предположительно развился анафилактический шок. Грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщает со ссылкой на коллег женщины, что ее состояние тяжелое.

Минздрав Грузии подтвердил побочные последствия прививки от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca у пяти из более чем 3 тыс. привитых человек.

"У четырех медиков проявились побочные последствия после прививки, но состояние их скоро улучшилось, однако сегодня в клинике "Имеди" в городе Ахалцихе после прививки вакциной AstraZeneca у 27-летней нашей коллеги возник анафилактический шок, и она была перевезена в Тбилиси в реанимационное отделение. Ее состояние в настоящее время тяжелое", - заявил директор Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в настоящее время выясняются причины анафилактического шока у медика.

Между тем, местные СМИ сообщили, что родственники впавшей в кому медсестры попытались ворваться в больницу и разбили стекла в учреждении, после чего на место прибыла полиция.

В Грузию на прошлой неделе поступила первая партия в 43,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca. По заявлению грузинского Минздрава, эта партия вакцин рассчитана в основном на медицинский персонал.

Ранее глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что до конца года планируется, что будут вакцинированы 65% взрослого населения, до 1,7 млн человек.