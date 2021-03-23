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Мнения членов НАТО разошлись по поводу "Северного потока 2"

Мнения членов НАТО разошлись по поводу "Северного потока 2"
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - НАТО не имеет четкой позиции по проекту газопровода "Северный поток 2", однако это не должно мешать альянсу выполнять свои главные задачи, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, но подчеркнул, что в НАТО решения принимаются путем консенсуса. Столтенберг напомнил, что США и ряд других стран выступают против реализации "Северного потока 2", однако другие государства, напротив, поддерживают этот проект.

"Поэтому у НАТО нет позиции по "Северному потоку 2", - отметил генсек.

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Он уверен, что члены альянса должны быть способны выполнять ключевые задачи, несмотря на возникающие разногласия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом для обсуждения с ним, в частности, "Северного потока 2" и темы энергобезопасности.

Как напомнил Блинкен, президент США Джо Байден "очень четко заявлял, что, по его мнению, этот газопровод - очень плохая идея, плохая для Европы и плохая для Соединенных Штатов, и в конце концов она противоречит собственным целям ЕС в области энергетической безопасности".

Во вторник, 23 марта, главы МИД НАТО проводят очную встречу в Брюсселе. Ожидается, что Блинкен, помимо участия в этом мероприятии проведет ряд двусторонних встреч.

Северный поток 2 НАТО Nord Stream 2 Йенс Столтенберг

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