США "одолжат" Мексике и Канаде 4 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - США собираются направить Мексике 2,5 миллиона доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, и еще 1,5 миллиона - Канаде, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг.

"Я могу подтвердить, что у нас в наличии есть 7 миллионов доз AstraZeneca, мы дорабатываем планы, чтобы одолжить 2,5 миллиона из них Мексике и 1,5 миллиона Канаде", - сказала Псаки.

В США складированы миллионы доз вакцины от AstraZeneca, но она не используется в связи с отсутствием официального одобрения регулятора к применению этой вакцины.

В среду президент США Джо Байден разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Они заявили Байдену, что Канаде и Мексике требуется больше вакцин.

Белый дом не уточняет условия этого "займа". По данным источника телеканала CNN, один из вариантов - своп-соглашение. На практике это значит, что Мексика и Канада получат вакцину AstraZeneca от США при условии, что в будущем они поделятся лишними дозами с США.

Ряд европейских стран в марте объявил о приостановке использования препарата AstraZeneca после сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки. Но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжать применять эту вакцину, а Европейское агентство по лекарственным средствам не нашло связи между прививкой и риском образования тромбов.