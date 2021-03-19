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Латвия возобновляет применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В пятницу после трехдневного перерыва в Латвии возобновится использование вакцины AstraZeneca против COVID-19, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По сообщению агентства BNS, уже в четверг планировалось передать соответствующую информацию в пункты вакцинации, а в пятницу около полудня - дать разрешение на возобновление вакцинации. Отмечается, что использование вакцины возобновится, как только Европейское агентство лекарственных средств (EMA) утвердит рекомендации по снижению риска AstraZeneca.

Ранее в четверг экспертный комитет по безопасности препаратов EMA в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата. Однако агентство не может полностью исключить связь между тромбоэмболическими явлениями и вакциной, поэтому начало дополнительные исследования, чтобы понять проблему, сообщил глава агентства Эмер Кук.

Ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания, объявили о приостановке применения вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у нескольких человек после прививки.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Латвия AstraZeneca Коронавирус

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