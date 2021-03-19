Что случилось этой ночью: пятница, 19 марта

Российских туристов пустят на Кипр, в Болгарии задержали "русских шпионов", США обсуждают санкции против оператора "Северного потока 2"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские туристы с 1 апреля смогут въезжать на Кипр без карантина. Требование сдавать ПЦР-тесты на коронавирус остается в силе. Сделать это нужно дважды: не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров.

- В Болгарии задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным СМИ, россиян среди задержанных нет. Некоторые из них - действующие государственные служащие, обладающие доступом к секретной информации. Прокуратура и МВД Болгарии не подтверждают и не опровергают сообщения о задержаниях.

- США изучают возможность введения санкций против компании-оператора "Северного потока 2". По данным Bloomberg, санкции против Nord Stream 2 AG и других компаний могут быть введены при публикации промежуточного доклада по теме ограничительных мер против "Северного потока 2".

- Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ. Его кандидатура была внесена еще в январе, но назначение блокировал сенатор Тед Круз, чтобы добиться ужесточения санкций против "Северного потока 2". После утверждения Бернса Круз заявил, что будет блокировать утверждение Уэнди Шерман на пост первого замгоссекретаря США и некоторых других кандидатов на посты в госдепе, пока Белый дом не введет санкции против компаний, задействованных в реализации проекта "Северный поток".

- Россиянин Егор Крючков, обвиняемый в кибератаке на завод Tesla, признал вину. По сообщению Минюста США, гражданин РФ признал себя виновным в сговоре с целью внедрения вредоносного ПО в компьютерную сеть американской компании из Невады. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс.