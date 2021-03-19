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Греция увеличит до 4 тыс. человек недельную квоту на въезд туристов РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Греция увеличит с 500 до 4 тысяч человек недельную квоту на прибытие российских туристов - до того, как в мае границы откроются полностью, сообщает МИД страны.

Такие планы озвучил первый заместитель главы греческого МИДа Мильтиадис Варвициотис в ходе видеоконференции с министром транспорта России Виталием Савельевым.

"Говоря о возобновлении авиасообщения между двумя странами, Варвициотис подчеркнул намерение Греции увеличить квоту на прибытие граждан России с 500 до 4 тысяч человек в неделю. Кроме того, по его словам, с мая Греция сможет принимать всех российских друзей, которые хотят посетить страну", - сообщает пресс-служба греческого МИДа.

Ранее на этой неделе директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу сообщил, что Греция с 14 мая готова принимать всех российских туристов с прививкой, антителами или тестами ПЦР. Подойдет прививка российской вакциной.

Он также подчеркнул, что в 2021 году Греция ждет "хорошего притока" туристов из России.

Греция

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