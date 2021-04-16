Греция подтвердила отмену квот для российских туристов с 14 мая

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Греция с 14 мая отменит квоты для российских туристов и будет пускать их с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации без требования выдерживать карантин по приезде, сообщил министр туризма республики Харис Теохарис. О планах отменить квоты для туристов из некоторых стран, в том числе из России, стало известно в середине марта.

"Условия для въезда: туристам нужно будет предоставить либо сертификат о вакцинации, либо справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда", - сказал он на встрече с руководством Русского географического общества в рамках Года истории Россия - Греция в 2021 году.

Министр отметил, что Греция признает российскую вакцину "Спутник V", поэтому проблем с въездом в страну с сертификатом о вакцинации этим препаратом быть не должно.

Также с 14 мая в Греции будут отменены все ограничения на перемещения, поэтому туристы могут свободно путешествовать по стране, добавил Теохарис.

Посол Греции в России Екатерини Нассика сообщила, что процедура выдачи виз в Грецию не изменилась: туристы могут оформить как национальную, так и шенгенскую визу.

"Мы рекомендуем тем туристам, которые получают шенгенские визы в Грецию, чтобы они посещали именно эту страну. Мы понимаем, что в нынешних условиях существуют разные санитарные протоколы в разных странах. Греция выдает визы в обычном порядке, просто мы рекомендуем проявлять ответственность при посещении конкретных стран", - подчеркнула она.

Она напомнила, что во время пандемии Греция ни разу не приостанавливала выдачу виз.

Пока для российских туристов в Греции действуют недельные квоты.

Правительство России отменило авиасообщение с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости COVID-19 в этой стране.