В Думе разошлись в оценках планов Лондона нарастить ядерный потенциал

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В комитетах Госдумы по обороне и по международным делам прокомментировали "Интерфаксу" планируемое Великобританией увеличение количества ядерных боеголовок: в первом убеждены, что России этот шаг не страшен, а во втором заявили о том, что появилась почва у опасений о росте суммарного ядерного потенциала стран НАТО.

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии агентству отметил, что еще при проведении переговоров с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) Россия высказывала опасения, что совокупный потенциал ядерных держав, входящих в блок НАТО, может увеличиться. По словам Слуцкого, новости из Великобритании подтверждают эти опасения.

Он отметил, что "безусловно, планы по наращиванию ядерного потенциала Великобритании не могут не настораживать", так как Россия приложила немало усилий для обеспечения ядерного сдерживания в мире, в частности, в рамках продления российско-американского ДСНВ. Шаги англичан, по мнению парламентария, "явно не способствуют выстраиванию общей линии по обеспечению стратегической стабильности".

Между тем зампред оборонного комитета Думы Юрий Швыткин заявил "Интерфаксу", что Россия уже имеет военные преимущества, и доступные РФ технологии и новые типы доставки вооружений позволяют не допустить нанесения ударов по российской территории.

"Поэтому эти наращивания, увеличения со стороны Великобритании нам не страшны", - сказал парламентарий.

Ранее в обзоре оборонной и внешней политики Великобритании было заявлено, что страна намерена увеличить свой ядерный потенциал на 40%. Речь идет о планах увеличения количества ядерных боеголовок "Трайдент" со 180 до 260, что указывает на окончание постепенного разоружения, продолжавшегося на протяжении трех десятилетий.