Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу три раза споткнулся, поднимаясь по трапу на борт Air Force One, на котором он вылетал в Атланту.

Байден сначала начал быстро подниматься по трапу, однако примерно на середине споткнулся, затем встал, но вновь споткнулся. В итоге один раз он даже упал на колени на одной из ступенек.

После этого, уже держась двумя руками за перила, президент США поднялся на борт самолета.

На пятницу у Байдена запланирован визит в штат Джорджия.

Американские СМИ напоминают, что Байдену 78 лет. Осенью прошлого года он получил переломы костей стопы, играя с одной из своих собак. В течение нескольких недель Байдену пришлось носить специальный фиксатор.