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СНБО Украины ввел санкции против двух гонконгских владельцев "Донецкоблгаза"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввело санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Кроме того, две компании из Гонконга, которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза", которые на прошлом заседании СНБО рассматривались, также попали под полный комплект санкций. Мы не можем допустить, чтобы подавали тепло, тем более на часть, где является очень сложная ситуация, и манипулировали таким способом, чтобы прекратили, как вы знаете, 13 марта, если я не ошибаюсь, газоснабжение на часть Донецкой области", - заявил Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в пятницу.

В свою очередь пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что СБУ расследует незаконные действия должностных лиц "Донецкоблгаза".

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц "Донецкоблгаз", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение", - говорится в сообщении

Действия подозреваемых квалифицируются по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины

Отмечается, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 49,99% акций "Донецкоблгаз".

"Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ. Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - добавили в ведомстве.

Также судом принято решение о передаче арестованных акций "Донецкоблгаза" к НАК "Нафтогаз Украины".

"Компания должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА", - подытожили в СБУ.

Украина Китай Донецкоблгаз

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