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Власти Украины отзовут лицензии на недропользование у 19 компаний

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), аннулирующее лицензии и спецразрешения на добычу и пользование недрами страны для девятнадцати компаний, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Как заявил Зеленский, соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет вскоре обнародовано.

Он также напомнил, что подписал указ о введении в действие решения СНБО, по которому в 2021 году будут проведены проверки всех компаний, которые без аукционов получили спецразрешение на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа, в течение двух лет после получения разрешений.

"Решения СНБО - это не громкие декларации, - подчеркнул Зеленский. - Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет иметь реальные, в основном неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц".

СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании "Голден Деррик" (позже переименована в "ИСТ Юроуп Петролеум") и ареста разрешений, которых на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.

19 марта Совет национальной безопасности и обороны решил провести аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года, и вернуть народу в случае выявления нарушений условий пользования.

Украина Владимир Зеленский СНБО

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