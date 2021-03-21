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В Турции прошли протесты в связи с выходом из Стамбульской конвенции

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Тысячи людей вышли на протесты в Турции в субботу, призывая президента Реджепа Тайипа Эрдогана отменить свое решение выйти из Конвенции Совета Европы (Стамбульской конвенции) о предупреждении насилия в отношении женщин, сообщает издание Guardian.

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В Стамбуле протестующие с транспарантами и портретами убитых женщин вышли на улицы, скандируя: "Мы не боимся. Мы не будем повиноваться." По сообщениям СМИ, другие акции прошли в Анкаре и юго-западном городе Измире.

Конвенция Совета Европы, подписанная в Стамбуле, обязывала предотвращать и искоренять насилие в семье на юридическом уровне. Турецкие консерваторы говорят, что Стамбульская конвенция подрывала семейные ценности. Они также враждебно относятся к принципу гендерного равенства и рассматривают его как пропаганду гомосексуализма.

Критики выхода из Стамбульской конвенции заявили, что страна еще больше отдалится от ценностей Евросоюза, кандидатом на вступление в который она остается.

Решение Эрдогана последовало после того, как в этом месяце он обнародовал судебные реформы, которые, по его словам, улучшат права и свободы, а также помогут соответствовать стандартам ЕС.

Турция не первая страна, которая решила отказаться от соглашения. Высший суд Польши тщательно изучил Конвенцию Совета Европы после того, как один из членов кабинета министров заявил, что Варшава должна выйти из договора, который правительство считает слишком либеральным.

Турция

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