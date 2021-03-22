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Байден заявил о необходимости борьбы с расизмом через законодательство

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что законы в стране следует изменить таким образом, чтобы они способствовали искоренению в стране расизма и насилия.

"Одна из основных ценностей и убеждений, которые должны объединить нас, американцев - это борьба с ненавистью и расизмом, даже если мы и признаем, что системный расизм и превосходство белой расы - это уродливые яды, которые уже давно отравляют Соединенные Штаты. Мы должны изменить законы, которые допускают дискриминацию в нашей стране, мы должны изменить наши сердца", - говорится в заявлении президента, приуроченном к Международному дню ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Он добавил, что для ненависть "не может иметь безопасной гавани" ни в США, ни в мире, и призвал объединиться, чтобы остановить ее.

Байден отметил, что его администрация будет выступать против расовой дискриминации во всем мире, включая "ужасающее" обращение с рохинджа в Мьянме и уйгурами в Китае.

С аналогичными высказываниями выступила ранее вице-президент Камала Харрис в Атланте, коснувшись дискриминации американцев азиатского происхождения в США.

"Расизм в Америке реален, и так было всегда", - сказала Харрис - первая американка азиатского происхождения и первая женщина, ставшая вице-президентом страны.

Она также заявила, что ксенофобия, как и сексизм, "реальна в Америке и всегда была".

Заявления Байдена и Харрис прозвучали на фоне стрельбы на прошлой неделе в Атланте. В результате погибли восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения.

США Джо Байден Камала Харрис

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