Опрос показал, что 51% украинцев не желают прививаться от COVID

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - 51% украинцев готовы, не задумываясь, отказаться от вакцинации от COVID-19, и за месяц этот уровень вырос на 7%, свидетельствуют данные проведенного Украинским институтом будущего (UIF) социологического опроса, презентованные в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

19% украинцев предпочли отложить на время вопрос вакцинации, 15% готовы сделать прививку, но с учетом страны ее производства, 10% согласны привиться, несмотря ни на что, и 5% готовы вакцинироваться только при условии бесплатной процедуры.

Опрос проводился с 3 по 13 марта среди 2 400 респондентов старше 18 лет по всей Украине методом личного интервью по структурированной интерактивной анкете. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.