Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 22.03В России 4 466 153+9 284В мире 123 207 571+393 775

Саудовская Аравия предложила перемирие в Йемене

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в понедельник выступила с новыми мирными инициативами по урегулированию конфликта в Йемене, заявил в понедельник глава МИД королевства принц Фейсал бин Фархан.

По данным межарабского телеканала Al Arabiya, в частности, в рамках новой инициативы предусмотрено введение режима прекращения огня под эгидой ООН.

"Мы работаем с международным сообществом, с нашими партнерами, с правительством Йемена над тем, чтобы инициатива была выполнена. Мы сделаем все, что можно, для того, чтобы оказать на хуситов необходимое влияние, чтобы они приняли (условия перемирия), сели за стол переговоров и сложили бы оружие. Мы верим, что политическое решение – это единственный путь вперед", - заявил глава саудовского МИД.

Телеканал отмечает, что в случае, если договоренность увенчается успехом, можно будет вновь задействовать аэропорт Саны и порт Ходейды для поставок топлива и продовольствия.

Саудовская Аравия Йемен

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Посол США потребовал от Турции отказаться от дальнейших покупок С-400

Болгария вышлет двух российских дипломатов

Болгария вышлет двух российских дипломатов

Китай ввел ответные санкции в отношении 10 человек и 4 структур ЕС

Китай ввел ответные санкции в отношении 10 человек и 4 структур ЕС

Компанию в США уличили в возможном нарушении патента на "Спутник V"

Компанию в США уличили в возможном нарушении патента на "Спутник V"

Путин обсудил "Спутник V" с главой Евросовета

В ЕС объявили о санкциях за репрессии против ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне

В ЕС объявили о санкциях за репрессии против ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне

Brent подешевела до $64,38 за баррель

США не поддержали предложение Путина об онлайн-разговоре с Байденом

США не поддержали предложение Путина об онлайн-разговоре с Байденом

"Укроборонпром" готов взять в управление завод "Мотор Сич"

"Укроборонпром" готов взять в управление завод "Мотор Сич"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');