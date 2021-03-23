Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском Колорадо

Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек стали жертвами стрельбы в продуктовом магазине в Боулдере (штат Колорадо, США), сообщают местные СМИ.

По их данным, в результате стрельбы погибли шесть человек, один из них сотрудник полиции.

Мотив стрелявшего пока не установлен, сообщил один из сотрудников правоохранительных органов.

Ранее полиция Боулдера написала в твиттере, что "активная стрельба" зафиксирована в магазине King Soopers. СМИ также сообщили о том, что полиция вывела из магазина раненого мужчину в наручниках.