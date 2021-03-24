Подозреваемый из Колорадо купил штурмовое оружие за шесть дней до стрельбы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемый в открытии огня в переполненном супермаркете штата Колорадо приобрел штурмовое оружие менее чем за неделю до этого, сообщает AP News.

Ахмад Аль-Аливи Алисса купил оружие 16 марта, всего за шесть дней до нападения в магазине King Soopers в Боулдере, согласно показаниям. Алисса был помещен в окружную тюрьму во вторник по обвинению в убийстве после лечения в больнице. В четверг он должен был явиться в суд.

Следователи не установили мотив, но они считают, что Алисса был единственным стреляющим, сообщил прокурор округа Боулдер Майкл Догерти.

Семья подозреваемого сообщила следователям, что подозреваемый страдает психическим заболеванием. Родственники описывали случаи, когда Алисса жаловался на то, что люди преследуют его.

Стрельба произошла через 10 дней после того, как судья отменил запрет на штурмовые винтовки, принятый городом Боулдер в 2018 году. Это постановление появилось после стрельбы в 2018 году в средней школе Марджори Стоунмен Дуглас в Паркленде (штат Флорида), в результате которой погибло 17 человек. Нападение в понедельник стало седьмым массовым убийством в этом году в США после стрельбы 16 марта, в результате которой погибли восемь человек в трех массажных заведениях Атланты.

Ранее сообщалось, что 10 человек стали жертвами стрельбы в супермаркете King Soopers в Боулдере. Как сообщила на пресс-конференции начальник полиции Боулдера Марис Херольд, среди погибших – офицер полиции Боулдера.

После этого случая Джо Байден призвал Конгресс запретить штурмовое оружие, чтобы "защитить американский народ".