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Десять сирийцев погибли при попытке боевиков отобрать у них гуманитарную помощь

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Десять сирийцев стали жертвами вооруженного столкновения, произошедшего после попыток боевиков конфисковать гумпомощь в населенном пункте Рами, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, в населенных пунктах Эд-Дана, Сармада и Эриха прошли "протестные акции мирного населения с участием более 200 человек, в ходе силового разгона которых пострадали около 20 жителей".

Карпов отметил, что в идлибской зоне деэскалации "наблюдаются признаки возникновения гуманитарного кризиса".

22 октября 2019 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. 1 ноября того же года российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. Туда были вывезены боевики, отказавшиеся сложить оружие после проведенных сирийской армией операций в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны.

Зона деэскалации Идлиб помимо одноименной провинции Идлиб включает часть территорий соседних провинций - Латакия, Хама и Алеппо.

Сирия Турция

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