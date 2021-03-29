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Блинкен призвал ООН открыть еще два КПП для доставки гумпомощи в Сирию

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в ходе выступления в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке призвал открыть еще два КПП для доставки гуманитарной помощи сирийцам.

"Нам нужно гарантировать, что сирийцы получат гуманитарную помощь, в которой они нуждаются", - заявил Блинкен.

Он отметил, что самый простой и эффективный способ доставить гуманитарную помощь сирийцам - сделать это через дополнительные КПП.

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"Мы несем ответственность, так как должны гарантировать сирийцам получение помощи, в какой части страны они бы не проживали. Учитывая эту цель, нет никаких серьезных оснований в настоящий момент для того, чтобы Совбез ООН не одобрил открытие двух оставшихся КПП. Нет никаких серьезных оснований для того, чтобы КПП оставались закрытыми", - сказал Блинкен.

Таким образом, по его мнению, в Сирии должны работать, в общей сложности, три КПП для доставки гумпомощи.

Также Блинкен заявил, что на беженцев нельзя давить, призывая их вернуться домой в Сирию, в особенности в те районы, которые контролирует официальный Дамаск.

"Мы согласны с ООН в том, что возвращение беженцев должно быть добровольным", - подчеркнул госсекретарь США. Он раскритиковал Россию за авиаудары по сирийской территории.

Также Блинкен выступил против принуждения беженцев к возвращению на родину. "Давайте не будем заставлять сирийцев возвращаться домой, пока они не поймут, что могут сделать это безопасно и с достоинством", - добавил он.

США Энтони Блинкен Сирия

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