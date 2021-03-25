Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:17Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

Что случилось этой ночью: четверг, 25 марта

Планы Совкомбанка по покупке "Восточного", новый запуск ракет в КНДР, предложение Роскомнадзора о регистрации в соцсетях по паспорту

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совкомбанк намерен купить банк "Восточный". По данным близкого к сделке источника "Интерфакса", все акционеры "Восточного" - "Финвижн холдингс", Baring Vostok и Шерзод Юсупов - подписали обязывающие документы по продаже акций Совкомбанку. Соответствующее ходатайство на днях будет подано в Банк России.

- Северная Корея провела второй за неделю запуск снарядов. Ранним утром в четверг две баллистические ракеты были выпущены из северокорейской провинции Южный Хамген в направлении Японского моря. Премьер Японии Есихидэ Суга назвал ракетные пуски в КНДР угрозой региональной безопасности и пообещал обсудить их на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом.

- Власти Москвы могут снять ограничения на массовые мероприятия во второй половине апреля, сообщил источник "Интерфакса". Собеседник агентства отметил, что это позволило бы провести массовые мероприятия по случаю 9 мая "в очном режиме", подчеркнув, что "все будет зависеть от эпидемической обстановки".

- Роскомнадзор предлагает запрашивать паспорт и адрес у новых пользователей соцсетей и мессенджеров. В проекте приказа предлагается дать пользователю выбор, через какую систему дать согласие на обработку персональных данных - через платформу соцсети или систему Роскомнадзора (ЕИС). Выбравшим ЕИС пользователям придется внести в специальную форму ФИО, номер паспорта, адрес проживания, номер телефона и email.

- Ракета-носитель "Союз" со спутниками OneWeb стартовала с космодрома "Восточный". Разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Это первый запуск с "Восточного" в 2021 году.

- Сборная РФ по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Мальты в отборочном матче ЧМ-2022. За Россию голы забили Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев, за Мальту - Джозеф Монг.

Новости
Пандемия коронавируса

В США число случаев COVID с начала пандемии превысило 30 млн

Москва и Сеул выступили за переговоры для межкорейского урегулирования

Москва и Сеул выступили за переговоры для межкорейского урегулирования

Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Премьер Японии назвал пуски ракет КНДР угрозой региональной безопасности

Премьер Японии назвал пуски ракет КНДР угрозой региональной безопасности

Сеул сообщил о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

НАТО предложило расширить число участников соглашений по контролю над вооружениями

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Меркель отменила решение о пасхальном карантине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');