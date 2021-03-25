Что случилось этой ночью: четверг, 25 марта

Планы Совкомбанка по покупке "Восточного", новый запуск ракет в КНДР, предложение Роскомнадзора о регистрации в соцсетях по паспорту

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совкомбанк намерен купить банк "Восточный". По данным близкого к сделке источника "Интерфакса", все акционеры "Восточного" - "Финвижн холдингс", Baring Vostok и Шерзод Юсупов - подписали обязывающие документы по продаже акций Совкомбанку. Соответствующее ходатайство на днях будет подано в Банк России.

- Северная Корея провела второй за неделю запуск снарядов. Ранним утром в четверг две баллистические ракеты были выпущены из северокорейской провинции Южный Хамген в направлении Японского моря. Премьер Японии Есихидэ Суга назвал ракетные пуски в КНДР угрозой региональной безопасности и пообещал обсудить их на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом.

- Власти Москвы могут снять ограничения на массовые мероприятия во второй половине апреля, сообщил источник "Интерфакса". Собеседник агентства отметил, что это позволило бы провести массовые мероприятия по случаю 9 мая "в очном режиме", подчеркнув, что "все будет зависеть от эпидемической обстановки".

- Роскомнадзор предлагает запрашивать паспорт и адрес у новых пользователей соцсетей и мессенджеров. В проекте приказа предлагается дать пользователю выбор, через какую систему дать согласие на обработку персональных данных - через платформу соцсети или систему Роскомнадзора (ЕИС). Выбравшим ЕИС пользователям придется внести в специальную форму ФИО, номер паспорта, адрес проживания, номер телефона и email.

- Ракета-носитель "Союз" со спутниками OneWeb стартовала с космодрома "Восточный". Разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Это первый запуск с "Восточного" в 2021 году.

- Сборная РФ по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Мальты в отборочном матче ЧМ-2022. За Россию голы забили Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев, за Мальту - Джозеф Монг.