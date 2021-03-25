Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:17Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

Общее число жертв коронавируса в Бразилии превысило 300 тыс. человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 300 тысяч человек, сообщил Минздрав страны.

В среду число скончавшихся от COVID-19 составило 2 009 человек. Таким образом, общее число летальных исходов за все время пандемии, связанных с новым типом коронавируса, достигло 300 685.

Только за последние 75 дней в Бразилии было зарегистрировано 100 тыс. подтвержденных смертей от коронавируса. Эксперты в области здравоохранения считают, что в этом виновато отсутствие политической координации в борьбе с вирусом, а также пренебрежении медицинскими протоколами.

В миреНе верящий в коронавирус президент Бразилии посетил больницу без маскиЧитать подробнее

Президент Бразилии Жаир Болсонару, сам переболевший коронавирусом, на протяжении длительного времени называл COVID-19 "обычным гриппом".

Сейчас Бразилия занимает второе место по числу скончавшихся от COVID-19, на первом месте США с более чем 545 тыс. летальных исходов.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в Бразилии заразилось 12 220 011 человек, более 10,7 млн вылечились.

Бразилия коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В США число случаев COVID с начала пандемии превысило 30 млн

Москва и Сеул выступили за переговоры для межкорейского урегулирования

Москва и Сеул выступили за переговоры для межкорейского урегулирования

Что случилось этой ночью: четверг, 25 марта

Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Премьер Японии назвал пуски ракет КНДР угрозой региональной безопасности

Премьер Японии назвал пуски ракет КНДР угрозой региональной безопасности

Сеул сообщил о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

НАТО предложило расширить число участников соглашений по контролю над вооружениями

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');