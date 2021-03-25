Общее число жертв коронавируса в Бразилии превысило 300 тыс. человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 300 тысяч человек, сообщил Минздрав страны.

В среду число скончавшихся от COVID-19 составило 2 009 человек. Таким образом, общее число летальных исходов за все время пандемии, связанных с новым типом коронавируса, достигло 300 685.

Только за последние 75 дней в Бразилии было зарегистрировано 100 тыс. подтвержденных смертей от коронавируса. Эксперты в области здравоохранения считают, что в этом виновато отсутствие политической координации в борьбе с вирусом, а также пренебрежении медицинскими протоколами.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, сам переболевший коронавирусом, на протяжении длительного времени называл COVID-19 "обычным гриппом".

Сейчас Бразилия занимает второе место по числу скончавшихся от COVID-19, на первом месте США с более чем 545 тыс. летальных исходов.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в Бразилии заразилось 12 220 011 человек, более 10,7 млн вылечились.