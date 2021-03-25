В Совфеде призвали США к дружелюбию после запуска Пхеньяном ракет

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Действия КНДР - это напоминание о том, что Пхеньяну до сих пор не даны гарантии безопасности, и для снятия напряженности США должны проявить дружелюбие, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это напоминание о себе, что проблема в стадии неразрешения пока", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в четверг, комментируя сообщения о ракетных пусках КНДР.

"Чтобы говорить о снижении напряженности в этом регионе, надо, чтобы обе стороны сделали шаги навстречу друг другу. Но поскольку Южная Корея во многом зависит от позиции США, надо, чтобы американцы проявили свое дружелюбие и отказались от своих агрессивных планов уничтожения, по сути, Северной Кореи", - отметил он.

По его словам, Россию тревожит эта ситуация, потому что Северная Корея - ближайший сосед, с которым у РФ есть общая граница на Дальнем Востоке.

Как считает Джабаров, Северная Корея периодически напоминает о себе, так как знает, что в любой момент может "оказаться мишенью американских ударов с территории Южной Кореи". "Американцы назначили, по-моему, на осень широкомасштабные новые учения, Южная Корея находится под ракетным зонтиком США. Конечно, северокорейцы чувствуют угрозу, им никаких гарантий никто не дал", - сказал сенатор.

По его мнению, КНДР четко знает свои цели, она готова развиваться и сотрудничать с Южной Кореей, но при условии гарантий своей полной безопасности.

Ранее сообщалось, что по данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, в четверг утром КНДР осуществила пуск, предположительно, двух баллистических ракеты малой дальности, которые пролетели 450 км на высоте 60 км. По данным военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген.

Это уже второй пуск за неделю. Ранее сообщалось, что Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет.

В связи с пусками ракет советы нацбезопасности Южной Кореи и Японии провели экстренные заседания.

Пуски ракет с использованием баллистических технологий запрещены КНДР соответствующими резолюциями СБ ООН.