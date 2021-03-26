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В Китае заявили, что не ставят себе цели превзойти США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - У Китая нет цели превзойти США, есть только решимость постоянно превосходить себя, заявила на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Вы еще сказали, Вашингтон не может допустить, чтобы Китай превзошел США. Цель Китая - не превзойти США, а постоянно превосходить самого себя, становясь лучше", - сказала Хуа Чуньин, комментируя заявление президента США Джо Байдена, который пообещал не допустить превращения Китая в самую могущественную страну мира.

Представитель МИД КНР добавила, что Китай и США - две крупнейшие экономики мира и неудивительно, что при переплетении интересов между ними возникает соперничество. Главное, чтобы это была здоровая конкуренция, а не борьба не на жизнь, а на смерть, отметила Хуа Чуньин.

Джо Байден накануне заявил, что не допустит, чтобы Китай достиг своей цели - стать самой могущественной страной в мире. Конфронтации с Пекином Вашингтон не ищет, но готов к упорному соперничеству с ним, сказал американский президент.

США Китай

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