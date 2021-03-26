Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:32Заразились
на 26.03В России 4 501 859+9 167В мире 125 491 735+714 605

"Шпаргалки" не спасли Байдена от оплошностей на пресс-конференции

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден использовал специальные карточки с подсказками по ключевым темам во время своей первой официальной пресс-конференции, сообщает в пятницу телеканал Fox News.

На фотографиях с мероприятия, в ходе которого Байден общался с журналистами в Белом доме, видно, что, помимо специально подготовленной информации по различным темам, у американского лидера также был список присутствующих сотрудников СМИ с их фотографиями. Возле некоторых фотографий у Байдена от руки были отмечены цифры.

Телеканал отмечает, что в общей сложности на пресс-конференции присутствовали 25 журналистов. Часть из них смогла задать вопрос Байдену.

В миреБайден заявил о намерении не допустить лидерства Китая в миреБайден заявил о намерении не допустить лидерства Китая в миреЧитать подробнее

Одна из фотографий с пресс-конференции показывает, как Байден держит карточку с заголовком "Инфраструктура" с ключевыми статистическими данным и темами для обсуждения. Один из пунктов гласил: "Китай тратит в три раза больше на инфраструктуру, чем США".

При этом, в американских СМИ активно обсуждают прошедшую накануне первую пресс-конференцию Байдена и указывает на некоторые его оплошности. В прошлом американский лидер сам назвал себя "машиной оплошностей", говоря о том, сколько ошибок он допускает на публичных выступлениях.

Особое внимание журналистов на этот раз привлекла фраза 78-летнего Байдена о том, что он "пришел в сенат США 120 лет назад". Многие считают, что американский лидер просто пошутил, другие сочли это за очередную оплошность, поскольку во время пресс-конференции президент США не раз запинался и сбивался с мысли.

Кроме того, Байден заявил журналистам, что собирается переизбираться на второй срок в 2024 году. Это заявление вызвало широкий резонанс в западных СМИ, так как он пробыл на посту главы Белого дома всего лишь 65 дней, а уже думает о следующем сроке.

США Джо Байден

Новости по теме

Новости

Италия попросила Россию вывести пармезан из-под контрсанкций

Италия попросила Россию вывести пармезан из-под контрсанкций

Судоходные компании изменили маршруты из-за пробки в Суэцком канале

В Китае заявили, что не ставят себе цели превзойти США

Пхукет с 1 июля начнет принимать туристов с прививками без карантина

Пхукет с 1 июля начнет принимать туристов с прививками без карантина

Макрон назвал соперничество с COVID-вакцинами подобием мировой войны

Япония заявила, что КНДР испытала новую модификацию ракеты

Что случилось этой ночью: пятница, 26 марта

Пандемия коронавируса

Еврокомиссия заявила, что Европа столкнулась с третьей волной COVID-19

Китай ввел ответные санкции в отношении Великобритании

Зоозащитники предупредили об угрозе вымирания африканских слонов

Зоозащитники предупредили об угрозе вымирания африканских слонов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');