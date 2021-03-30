США выделят почти $600 млн на гуманитарную помощь сирийцам

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон предоставит сирийцам гуманитарную помощь на сумму более $596 млн, сообщил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня на пятой брюссельской конференции насчет "Поддержки будущего Сирии и региона" постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд объявила о новой гуманитарной помощи объемом более $596 млн в ответ на сирийский кризис", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном американским госдепартаментом.

В нем отмечается, что эта гумпомощь предназначается для примерно 13,4 млн нуждающихся в ней жителей Сирии, а также – для 5,6 млн сирийских беженцев в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте.

На прошлой неделе глава Международного Красного Креста оценил перспективу развития гуманитарной ситуации в стране как "мрачную".