На Тайвань впервые при Байдене прибыл официальный представитель США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Посол США на Палау Джон Хеннесси-Ниланд стал первым представителем администрации американского президента Джо Байдена, который прибыл с визитом на Тайвань, сообщает во вторник издание South China Morning Post.

Хеннесси-Ниланд вошел в состав делегации Палау во главе с президентом этого ассоциированного с США государства Сурангелой Уиппсом-младшим. Палау - одно из 15 государств, признающих суверенитет Тайваня, напоминают западные СМИ.

В ходе визита на Тайвань посол встретился с представителями местной администрации и директором Вашингтонского офиса Американского института на Тайване Брентом Кристенсоном. При этом, отмечают СМИ, Хеннесси-Ниланд назвал Тайвань "страной".

"Я знаю, что здесь на Тайване люди описывают отношения между США и Тайванем как по-настоящему дружеские, настоящий успех, и я верю, что такое описание распространяется на три страны - США, Тайвань и Палау", - цитируют СМИ его слова.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Этот вопрос - один из самых чувствительных в отношениях США и Китая. При этом Вашингтон установил официальные отношения с властями КНР в 1979 году, переведя посольство из Тайбэя в Пекин, а посольство Тайваня в США было закрыто.

СМИ напоминают, что США традиционно избегали отправки дипломатов Госдепа на Тайвань. Однако Тайвань пользовался беспрецедентной поддержкой правительства президента Дональда Трампа, включая активизацию продаж оружия и визиты американских высших должностных лиц в Тайбэй. В прошлом году самым высокопоставленным представителем США, посетившим Тайвань с 1979 года, стал тогдашний министр здравоохранения Алекс Азар.