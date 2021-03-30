Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:30Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 127 644 090+458 925

На Тайвань впервые при Байдене прибыл официальный представитель США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Посол США на Палау Джон Хеннесси-Ниланд стал первым представителем администрации американского президента Джо Байдена, который прибыл с визитом на Тайвань, сообщает во вторник издание South China Morning Post.

Хеннесси-Ниланд вошел в состав делегации Палау во главе с президентом этого ассоциированного с США государства Сурангелой Уиппсом-младшим. Палау - одно из 15 государств, признающих суверенитет Тайваня, напоминают западные СМИ.

В ходе визита на Тайвань посол встретился с представителями местной администрации и директором Вашингтонского офиса Американского института на Тайване Брентом Кристенсоном. При этом, отмечают СМИ, Хеннесси-Ниланд назвал Тайвань "страной".

"Я знаю, что здесь на Тайване люди описывают отношения между США и Тайванем как по-настоящему дружеские, настоящий успех, и я верю, что такое описание распространяется на три страны - США, Тайвань и Палау", - цитируют СМИ его слова.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Этот вопрос - один из самых чувствительных в отношениях США и Китая. При этом Вашингтон установил официальные отношения с властями КНР в 1979 году, переведя посольство из Тайбэя в Пекин, а посольство Тайваня в США было закрыто.

СМИ напоминают, что США традиционно избегали отправки дипломатов Госдепа на Тайвань. Однако Тайвань пользовался беспрецедентной поддержкой правительства президента Дональда Трампа, включая активизацию продаж оружия и визиты американских высших должностных лиц в Тайбэй. В прошлом году самым высокопоставленным представителем США, посетившим Тайвань с 1979 года, стал тогдашний министр здравоохранения Алекс Азар.

Джон Хеннесси-Ниланд Палау США Тайвань Китай Джо Байден

Новости

Brent подешевела до $63,96 за баррель

Пандемия коронавируса

AstraZeneca изменила название своей COVID-вакцины

AstraZeneca изменила название своей COVID-вакцины
Пандемия коронавируса

Ученые сочли, что миру вскоре потребуются новые типы COVID-вакцин

Пандемия коронавируса

В Турции вновь усилят ограничения в связи с COVID-19

В Турции вновь усилят ограничения в связи с COVID-19

Россиянам из ДНР и ЛНР предложат голосовать на думских выборах в Ростове

Что случилось этой ночью: вторник, 30 марта

Южная Корея заявила, что в состоянии перехватывать северокорейские ракеты

Контейнеровоз-гигант перегрузил мировую логистику. Обзор

Контейнеровоз-гигант перегрузил мировую логистику. Обзор

Пхеньян резко отреагировал на предложение Южной Кореи наладить диалог

Трамп запустил официальный сайт 45-го президента США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');