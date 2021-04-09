Американские сенаторы согласовывают законопроект о "конкуренции" с Китаем

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Джим Риш сообщил, что ему и демократу Роберту Менендесу, возглавляющему сенатский комитет по международным отношениям, удалось преодолеть противоречия по законопроекту о "стратегической конкуренции", направленного на "противодействие политике Китая".

"Я рад, что председатель Менендес принял этот законопроект, который касается политического влияния Коммунистической партии Китая во всем мире и, что важно, в университетской системе в Соединенных Штатах", - говорится в распространенном Ришем заявлении.

По его словам, он рад, что "этот проект закона включает в себя сильное и действенное предложение", касающееся противодействия этому влиянию.

"Этот законопроект устанавливает стратегический подход к Пекину, чтобы Соединенные Штаты могли эффективно конкурировать с Китаем на десятилетия вперед", - заявил сенатор.

Риш сообщил, что Менендес согласился с рядом "важных политических положений" в подготовленном им "всеобъемлющем китайском законопроекте", в то время как он сам "принял большое количество политических положений", выдвинутых Менендесом. Риш добавил, что ждет обсуждения законопроекта на заседании комитета.

Подробности подготовленного сенатором документа не приводятся.