Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:13Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

Американские сенаторы согласовывают законопроект о "конкуренции" с Китаем

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Джим Риш сообщил, что ему и демократу Роберту Менендесу, возглавляющему сенатский комитет по международным отношениям, удалось преодолеть противоречия по законопроекту о "стратегической конкуренции", направленного на "противодействие политике Китая".

"Я рад, что председатель Менендес принял этот законопроект, который касается политического влияния Коммунистической партии Китая во всем мире и, что важно, в университетской системе в Соединенных Штатах", - говорится в распространенном Ришем заявлении.

По его словам, он рад, что "этот проект закона включает в себя сильное и действенное предложение", касающееся противодействия этому влиянию.

"Этот законопроект устанавливает стратегический подход к Пекину, чтобы Соединенные Штаты могли эффективно конкурировать с Китаем на десятилетия вперед", - заявил сенатор.

Риш сообщил, что Менендес согласился с рядом "важных политических положений" в подготовленном им "всеобъемлющем китайском законопроекте", в то время как он сам "принял большое количество политических положений", выдвинутых Менендесом. Риш добавил, что ждет обсуждения законопроекта на заседании комитета.

Подробности подготовленного сенатором документа не приводятся.

США Китай

Новости по теме

Новости

Один человек убит и четверо ранены в результате стрельбы в Техасе

Археологи нашли в Египте трехтысячелетний город

Посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за слов Драги об Эрдогане

Пандемия коронавируса

Белоруссия сообщила о создании еще одной российской вакцины

США отметили рекордное наращивание РФ военного присутствия у границ с Украиной

США допустили отправку военных кораблей в Черное море для поддержки Украины

Пандемия коронавируса

РФПИ начал переговоры с властями Германии о поставке "Спутника V"

РФПИ начал переговоры с властями Германии о поставке "Спутника V"
Экономический кризис

GM остановит еще несколько заводов из-за нехватки полупроводников

Сооснователь Chewy Райан Коэн выдвинут в главы совета директоров GameStop

Сооснователь Chewy Райан Коэн выдвинут в главы совета директоров GameStop

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания военных к границе с Украиной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');