Почти 30 организаций США призвали Байдена к конструктивному диалогу с РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - 27 американских организаций призвали президента США Джо Байдена провести "конструктивные двусторонние переговоры" с российским лидером Владимиром Путиным.

"Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены... Как американцы, мы призываем администрацию Байдена (...) энергично продолжать переговоры по ядерному вооружению с российским правительством", - говорится в заявлении организаций, попавшем в распоряжение The Hill.

Издание отмечает, что среди подписантов заявления есть симпатизирующие "левым" организации, такие как Justice Democrats, Blue America, Our Revolution, Demand Progress. Полного списка организаций The Hill не приводит.

Организации призвали Байдена "выполнить взятое на себя обязательство", согласно которому "дипломатия снова находится в центре нашей внешней политики".

Вместо резких заявлений в адрес руководства России, они призвали Байдена обратиться к "конструктивным двусторонним переговорам для решения явных и непосредственных угроз гонки ядерных вооружений, которые никогда еще не были столь очевидны".

"Рядовые члены прогрессивной базы Демократической партии не заинтересованы в воинственной внешней политике по отношению к Путину или России", - отметил в заявлении исполнительный директор организации "Прогрессивные демократы Америки" Алан Мински.

"То, что люди хотят, - это более безопасный мир с международным сотрудничеством, которое позволит всем нам быстрее оправиться от катастрофы общественного здравоохранения и экономической катастрофы прошлого года. Мы не можем терпеть бряцание оружием в холодной войне, не говоря уже о балансировании на грани ядерной войны", -добавил он.

Ранее президент США Джо Байден во время интервью в ответ на соответствующий вопрос журналиста подтвердил, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей. В Кремле слова Байдена сочли оскорбительными, а сам Путин в ответ пожелал американскому лидеру здоровья.