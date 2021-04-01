Джонсон заявил, что для поездок за рубеж в будущем понадобятся паспорта вакцинации

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Мир вступает в эпоху, когда документы о прохождении вакцинации, наверняка, понадобятся для путешествий между странами, заявил в четверг журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Это определенно будет мир, где при международных путешествиях будут использовать паспорта вакцинации", - приводит его слова издание The Daily Mirror.

"Вы уже можете видеть, как другие страны, авиационная индустрия заинтересованы в этом, и тут есть своя логика", - продолжил премьер.

В то же время Джонсон отказался уточнить, потребуются ли подобные документы для внутреннего использования в Великобритании, отмечает издание.

The Daily Mirror указывает, что в понедельник, 5 апреля, Джонсон, как ожидается, должен объявить о правилах зарубежных поездок для британцев на период с 17 мая этого года.