Байден впервые встретился с полным составом своего кабинета

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг в Вашингтоне впервые с момента прихода к власти в январе проводит встречу со своим кабинетом в полном составе.

Встреча проходит в Восточной комнате Белого дома, а не в предназначенной для таких встреч Кабинетной комнате, потому что в ней удобнее соблюдать социальную дистанцию. Во встрече участвуют 25 человек, включая 16 постоянных членов и других чиновников администрации Байдена. Среди них – глава аппарата Белого дома Рон Клейн и директор национальной разведки Эврил Хэйнс.

Все участники встречи пришли в масках. Некоторые члены кабинета из-за пандемии и действующих в связи с ней ограничений увидели друг друга лично впервые с момента начала работы в администрации Байдена.

Обращение Байдена к прессе перед началом встречи длилось менее трех минут. Президент США заявил, что попросил пять членов кабинета "представлять его перед Конгрессом, взаимодействовать с публикой в продвижении (инфраструктурного - ИФ) плана и помочь выработать детали".

Эта ответственность легла на плечи министра транспорта Пита Буттиджича, министра энергетики Дженнифер Гранхольм, министра жилищного строительства и городского развития Марши Фадж, министра труда Марти Уолша и министра торговли Джины Раймондо.

План развития инфраструктуры объемом более $2 трлн Байден представил накануне. Он намерен его реализовать за счет увеличения налогов.

Американские СМИ отмечают, что на сегодняшней встрече не было "чрезмерной дани уважения" по отношению к главе государства. Первое собрание кабинета бывшего президента США Дональда Трампа началось с заявления вице-президента Майка Пенса о том, что служить "президенту, который держит свое слово перед американским народом", - величайшая привилегия в его жизни.