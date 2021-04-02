В железнодорожной катастрофе на Тайване погиб 41 человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В железнодорожной катастрофе на Тайване погиб 41 человек, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на сотрудников спасательных служб.

Госпитализированы 66 человек, еще двое пока не могут выбраться из поезда. В момент катастрофы в поезде находились около 350 пассажиров.

По предварительным данным полиции, она произошла из-за плохо припаркованной строительной машины, которая выкатилась на железную дорогу и врезалась в восьмой вагон поезда.