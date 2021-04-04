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Бывший наследный принц Иордании заявил, что находится под домашним арестом

Госдеп США выражает поддержку королю Иордании

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сводный брат короля Иордании - бывший наследный принц Хамза ибн Хусейн - подтвердил, что находится под домашним арестом.

В видеозаписи, переданной британской телерадиокорпорации Би-би-си его адвокатом, принц также обвиняет власти в коррупции и некомпетентности.

"Ко мне пришёл начальник генштаба Вооруженных сил Иордании и сообщил, что мне нельзя покидать дом, поддерживать связь с людьми, встречаться с кем бы то ни было", - сказал принц.

По его словам, властям не понравился ряд проведённых им встреч и публикации в соцсетях, так как принц там критиковал руководство страны, в том числе, короля Иордании Абдаллу II.

Военные в Иордании ранее опровергали сообщения о содержании принца под домашним арестом, однако пояснили, что сводному брату короля велено прекратить действия, которые могут поставить под удар "безопасность и стабильность" страны.

В субботу поступали сообщения о задержании нескольких людей в рамках операции по обеспечению безопасности государства. Среди задержанных, как отмечает Би-би-си, фигурируют ещё один член королевской семьи, а также - бывший министр финансов.

Иордания считается важным партнером США в ближневосточном регионе. Представитель Госдепа Нед Прайс сообщил в твиттере, что США "внимательно следят за поступающими из Иордании сообщениями".

"Мы в контакте с иорданскими официальными лицами. Король Абдалла - ключевой партнёр США. Мы полностью его поддерживаем", - добавил Прайс.

Со своей стороны, генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наиф Фалах заявил, что поддерживает все меры, предпринимаемые королем Иордании по поддержанию мира и безопасности.

"Безопасность Хашимитского королевства Иордания является одной из основ для обеспечения безопасности государств Совета Сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ряд арабских стран также выразил поддержку властям Иордании.

Иордания Хамза ибн Хусейн Абдалла II

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